Última semana de regularización

La comunidad que aún no ha aprovechado la oportunidad de regularizar sus autos "chocolates", solo tienen escasos 8 días hábiles para poderlo hacer, ya que este próximo 31 de marzo vence el plazo para dicho fin, hasta el momento no hay ninguna información sobre una nueva ampliación del programa federal, afirmó el encargado del modulo del Registro Público Vehicular y empresario en la importación de autos, Raúl Quintanilla de la Garza.

Explicó que esta semana se estará abriendo las citas para lo que serán prácticamente los últimos días para que se puedan acoger a este beneficio, en donde hasta el momento ninguna autoridad ha dado a conocer alguna nueva ampliación, incluso, ni rumores existen en este sentido.

Manifestó que en estos momentos se vienen atendiendo en este módulo que se ubica en el parque Olímpico alrededor de 110 personas, ya se registro de nueva cuenta un aumento en la demanda de este proceso, pero, aún faltan un importante número de autos americanos que siguen circulando de manera ilegal.

"No sabemos si va a ver o no una nueva prórroga, nunca habíamos estado tan dudosos como en esta ocasión, por lo que le pedimos a quienes aún no han podido regularizar sus autos lo hagan en estos días, considerando que ya falta poco tiempo para que concluya este programa que tiene vigente del gobierno federal", dijo.

Destacó que si hay personas que se están esperando a que llegue abril para llevar a cabo este proceso, es mejor que lo hagan en estos últimos días que restan de marzo para hacerlo, ya que todo parece indicar que no habrá más prórrogas para esta legalización de los vehículos "chocolates",