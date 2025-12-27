Aumenta contratación de seguros vehiculares

Durante 2025, la contratación de seguros vehiculares en Matamoros ha registrado un crecimiento aproximado del 15 por ciento, tendencia que se ha visto impulsada principalmente por la regularización de unidades a través del decreto federal, informó Óscar Martínez Torres, empresario del sector asegurador en la ciudad.

El especialista explicó que uno de los factores clave de este incremento es la incorporación al mercado formal de vehículos que anteriormente no contaban con acceso a una póliza, particularmente camionetas y unidades de alto valor comercial. Con su nacionalización, estas unidades ahora pueden ser aseguradas de manera regular, lo que ha generado un mayor interés por parte de sus propietarios en proteger su patrimonio.

Aunado a ello, Martínez Torres señaló que los ajustes en los costos de las pólizas también han influido en el comportamiento del mercado. Aunque las aseguradoras han contenido incrementos mayores en las primas, la demanda se mantiene en ascenso, reflejando una mayor conciencia sobre la importancia de contar con respaldo financiero ante cualquier eventualidad vial.

Sin embargo, advirtió que el panorama aún presenta retos importantes, ya que se estima que cerca del 70 por ciento del parque vehicular en Matamoros circula sin seguro, lo que representa un riesgo considerable tanto para los conductores como para terceros, especialmente en accidentes que generan daños materiales o responsabilidades legales difíciles de cubrir sin una póliza.

El empresario destacó que, si bien el seguro de auto no evita los accidentes ni elimina el impacto emocional que estos generan, sí permite reducir de manera significativa la carga económica derivada de un siniestro, al cubrir daños, gastos y responsabilidades. Añadió que, aunque existen otros tipos de seguros, como los de vivienda, gastos médicos o empresariales, el vehicular continúa siendo el más utilizado en la vida diaria.

Señaló que el sector asegurador en Matamoros muestra un crecimiento moderado pero constante, impulsado por la regularización de unidades y una mayor cultura de prevención, aunque aún existe un amplio margen para fomentar el aseguramiento entre los automovilistas de la ciudad.



