Olvidan seguro para vehículos

Para el sector asegurador en Matamoros, el cierre de 2024 y el arranque de 2025 han sido retadores, aunque no desfavorables, aseguró el empresario local de seguros de autos, Oscar Martínez Torres, quien advirtió que alrededor del 70% de los vehículos que circulan en la ciudad no cuenta con ninguna póliza de responsabilidad civil, lo que incrementa los riesgos y las pérdidas económicas tanto para conductores como para terceros.

Martínez Torres detalló que, pese a las dificultades económicas, en Matamoros se registró un incremento en la demanda de seguros, principalmente de automóviles, aunque aún es insuficiente para revertir el alto número de vehículos que circulan sin protección. Explicó que este rezago se refleja particularmente en los accidentes viales que se presentan tanto en zonas urbanas como en la carretera hacia Playa Bagdad.

¿Qué ocurrió?

El empresario señaló que este fin de semana se registraron entre cuatro y cinco accidentes graves, algunos con personas fallecidas, en los que los vehículos implicados no contaban con seguro. Esta situación, dijo, deja en desamparo a las víctimas y representa un serio problema social y económico, pues no existe una cobertura que ampare los daños causados a terceros.

Aseguró que persiste la idea equivocada de que contratar un seguro es costoso, cuando una póliza básica de responsabilidad civil puede adquirirse desde 350 a 400 pesos, otorgando coberturas que van desde 300 mil hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la aseguradora. "No es un gasto, es una necesidad básica. Un accidente puede ocurrir en segundos y sin seguro los daños pueden ser imposibles de pagar", enfatizó Martínez Torres.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El empresario hizo un llamado a los automovilistas para adquirir una póliza mínima que garantice protección económica y legal en caso de siniestro, especialmente ante el aumento de accidentes registrados en las últimas semanas tanto en la ciudad como en rutas turísticas.