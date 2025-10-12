Va tránsito contra los carros abandonados

La Dirección de Tránsito y Vialidad intensificará durante las próximas semanas los operativos para retirar vehículos abandonados o mal estacionados, así como aquellos que se encuentren obstruyendo la vía pública frente a talleres mecánicos, yonkes y lotes de autos usados, informó su titular, José Luis García Castillo.

El funcionario explicó que esta acción busca atender las quejas ciudadanas y mejorar la imagen urbana, además de garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

"Estamos haciendo una invitación a todos los propietarios de talleres, hojalaterías, pintores automotrices, yonkes y lotes de autos, para que mantengan sus vehículos dentro del predio y no en la vía pública. A partir de la próxima semana estaremos realizando operativos en distintos puntos de la ciudad", señaló García Castillo.

Agregó que los recorridos se llevarán a cabo en avenidas principales y salidas de Matamoros, como la carretera a Reynosa, Victoria, Valle Hermoso y Playa Bagdad, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía de Proximidad, dependiendo de la jurisdicción vial.

"Estos operativos se harán con el objetivo de retirar unidades en calidad de abandono, venta o desmanteladas, que además de obstruir el paso, afectan la imagen de la ciudad", añadió.

El director recordó que al inicio de la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Beto Granados, se realizaron acciones similares que permitieron ordenar diversos sectores.

Asimismo, reiteró que el principal motivo de las denuncias ciudadanas es que los autos estacionados en banquetas o camellones obstruyen el libre paso peatonal, obligando a las personas a caminar sobre la calle y poniendo en riesgo su integridad física.

"Estamos recibiendo de dos a cuatro reportes por semana de este tipo de casos. Muchos de los vehículos están completamente desmantelados en la vía pública, lo que además de obstaculizar, representa un riesgo", comentó.

Finalmente, García Castillo exhortó nuevamente a los propietarios a retirar voluntariamente sus unidades antes del inicio de los operativos, para evitar sanciones y el envío de los vehículos al corralón municipal.