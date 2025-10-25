Desmiente gobierno de EU hueco en la frontera

El Jefe Adjunto de Operaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Roberto Domínguez Jr., advirtió que la frontera entre México y Texas "no está abierta" y que las versiones que circulan en redes sociales sobre un libre acceso hacia el país vecino son completamente falsas.

Durante su declaración en entrevista virtual con los medios locales, el funcionario señaló que actualmente existe una coordinación estrecha entre el Departamento de Defensa, autoridades locales, federales y estatales para reforzar la seguridad fronteriza, especialmente en la zona de Matamoros.

"Tenemos tecnología, apoyo del estado de Texas y presencia de personal del Departamento de Defensa. Estamos todos trabajando juntos para asegurar esta frontera", expresó Domínguez Jr.

Asimismo, el representante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aclaró que las personas que intenten ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos enfrentarán cargos criminales múltiples, ya que la legislación actual contempla sanciones adicionales por cruzar fuera de los puertos de entrada y por ingresar a zonas designadas como de defensa nacional. "Antes solo se presentaba un cargo por entrada ilegal; ahora se pueden aplicar varios cargos, incluso por apoyar a organizaciones declaradas como terroristas, si se colabora o se les paga para facilitar el cruce", explicó.

Domínguez Jr. enfatizó que no se han otorgado liberaciones por asilo en los últimos cinco meses, y recordó que el procedimiento para solicitar protección humanitaria debe realizarse únicamente a través de los puertos de entrada autorizados.

"La desinformación que circula sobre el asilo es falsa. Si alguien cruza de manera ilegal no tiene posibilidad de solicitarlo, y se expone a ir a prisión", puntualizó.

Finalmente, el funcionario aseguró que, pese al incremento de operativos, la frontera se encuentra más segura que nunca, gracias al trabajo coordinado entre agencias y al uso de tecnología avanzada para la detección de cruces irregulares.