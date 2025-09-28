Clases a distancia por falta de salones

La Secundaria Técnica número 98 continúa trabajando de manera parcial a distancia debido a la falta de aulas, aunque la directora del plantel, María del Refugio Guerrero Rivas, informó que ya están próximas a ser entregadas cuatro nuevas aulas totalmente equipadas.

Actualmente, la escuela cuenta con 10 grupos, pero solo 6 reciben clases presenciales en aula, mientras que los estudiantes de primero y segundo grado deben alternar su asistencia por semanas, debido a la carencia de espacios. En contraste, los alumnos de tercero asisten todos los días de manera regular.

"Ya tenemos construidas cuatro aulas que están por entregarnos, únicamente falta el mobiliario, el cual ya está considerado y autorizado. Viene completo: bancos, cañones, sillones para los maestros y todo el material necesario para que las aulas funcionen al 100%", explicó Guerrero Rivas.

La directora agregó que, de acuerdo con la información de la Secretaría de Educación y el área de infraestructura, la entrega de recursos y mobiliario está prevista para finales de septiembre o, a más tardar, en la primera semana de octubre.

Asimismo, señaló que la escuela ya ingresó los oficios correspondientes para la construcción de un nuevo módulo destinado a oficinas administrativas, con el fin de seguir ampliando la infraestructura del plantel.