Confía CMIC en el repunte del sector de construcción

Con el inicio de un nuevo año, el sector de la construcción renueva sus expectativas con la esperanza de una mejora económica y una reducción del desempleo, señaló Raúl González Arias, coordinador de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

El representante del organismo explicó que el 2025 cerró con un impacto negativo en materia laboral, al registrarse despidos dentro del sector, por lo que confió en que durante este 2026 la situación pueda revertirse. Indicó que la industria de la construcción se mantiene a la expectativa de los programas de inversión que puedan anunciar los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de los proyectos de obra privada que tradicionalmente se reactivan al inicio del año.

González Arias destacó que la reactivación de obras, tanto públicas como privadas, permitiría no solo fortalecer la economía local, sino también generar empleos y apoyar a las empresas afiliadas a la cámara, particularmente a las de menor tamaño, que durante el año pasado enfrentaron dificultades para mantenerse a flote.

Reconoció que el 2025 no fue un año de crisis total para el sector, pero sí complicado, ya que para muchas empresas significó únicamente "sobrevivir", especialmente para las más pequeñas. Aun así, consideró positivo que hayan logrado mantenerse operando.

De cara a este año, el coordinador de la CMIC manifestó su deseo de que las empresas afiliadas tengan mayor participación en la asignación de obra, lo que permitiría duplicar esfuerzos en la generación de empleo y fortalecer al gremio constructor.

Asimismo, adelantó que en las próximas semanas podrían sostenerse reuniones con autoridades para conocer los montos de inversión y la cantidad de obras que se contemplan ejecutar durante el año.

En cuanto a los costos, señaló que se han registrado incrementos naturales, principalmente en la mano de obra, derivado del aumento aproximado del 5 por ciento al salario mínimo, así como ligeros aumentos en insumos como arena y grava. No obstante, confió en que estos ajustes se normalicen y no afecten de manera significativa el desarrollo de los proyectos.