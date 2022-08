Se agotan vacunas en centros de salud

El jefe Tercera Jurisdicción Sanitaria, refirió que es importante resaltar que las vacunas se agotaron debido a que se han estado aplicando a los infantes y las que se han agotado son toxoide tetánico, el toxoide tetánico, viene en otras presentaciones como la DPT.

En este momento no tenemos triple que es sarampión, rubeola y parotiditis y no tenemos BCG que es el que se aplica a recién nacidos que es para la tuberculosis y me acaban de llegar la hexavalente que tampoco teníamos, la hexavalente es para difteria, tétanos, tosferina, influenza, poliomielitis y tétanos:, subrayo.

RECOMENDACIÓN

El jefe de la tercera jurisdicción sanitaria, recomienda a los padres de familia que acudan y dejen sus datos para que los localicen al momento en que lleguen los lotes de vacuna que en estos momentos tienen faltante.

Ramírez Moncada, puntualizo la estrategia que tenemos ahorita hasta el momento es la misma que siempre hemos tenido, si alguien viene y oferta alguna vacuna, se le dice que por el momento no se tiene pero llega en 15 días, se les pide su número de teléfono para localizarlos en cuanto llegue.