Se mantienen en paro 7 primarias en Matamoros

La titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Matamoros, Mara Castillo Marín, informó que continúan atendiéndose diversas inconformidades planteadas por docentes, principalmente en la Zona Escolar 17 de educación primaria, donde siete escuelas mantienen suspensión de labores, entre ellas la primaria José María Cárdenas.

La funcionaria explicó que a los manifestantes se les ha solicitado presentar sus planteamientos de manera formal y por escrito, con el fin de que puedan contar con un resolutivo claro a las demandas que están exponiendo. Señaló que, aunque por parte de la Secretaría de Educación ha existido disposición y respuesta, algunos maestros continúan inconformes y a la espera de una solución definitiva.

Castillo Marín detalló que, además de la manifestación que se mantiene al exterior de las oficinas, también se ha atendido a un grupo de docentes que presentan inconformidad con el supervisor escolar. Aseguró que se les ha brindado atención oportuna, privilegiando el diálogo y la apertura institucional.

Indicó que ya se emitió un oficio por parte de la Secretaría y que el supervisor escolar ha dado a conocer dicha información a los docentes involucrados, particularmente en el caso de las siete escuelas pertenecientes a la Zona Escolar 17, por lo que ahora se analiza cuál será el siguiente paso tras la respuesta oficial emitida.

1,500

ALUMNOS

se estima que están sin recibir clases debido a los paros laborales de maestros en Matamoros.

Respecto al número de alumnos afectados, reconoció que no se cuenta con una cifra exacta; sin embargo, estimó que podrían ser miles de estudiantes los que permanecen sin clases, tanto en la zona urbana como en el área rural de Matamoros.

Finalmente, reiteró que el objetivo principal es lograr una pronta solución que permita el regreso a clases, siempre a través del diálogo y los canales institucionales, priorizando el bienestar de la comunidad educativa.

SOLUCIÓN, A MEDIAS

Entrevistadas por este medio de comunicación la presidenta de la sociedad de padres de familia, de la escuela primaria Ford número 45, la señora Maru Contreras Juárez, dijo que si bien es cierto están de acuerdo, solo esperaran hasta el 3 de febrero.

Sino hay respuesta, nuevamente cerrarán el plantel ahora si de manera definitiva hasta que no les den una solución a fondo, y asignen un maestro permanente como responsable.

EN NUEVO PROGRESO

SE REANUDARÁN CLASES EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD NÚMERO 45

Después de tres días, este jueves se reanudarán momentáneamente las clases en la escuela primaria Ford número 45, luego de tres días que permaneció cerrado el plantel por falta de un maestro frente a grupo desde el mes de septiembre del 2025.

Fue la mañana de ayer que se hizo presente el supervisor de la zona escolar número 51 de escuelas primarias, el maestro Pedro López Zamora, quien dijo a las madres de familia tener indicaciones de darle solución al problema de manera interna por lo pronto.

Como parte del acuerdo que se signo, a partir de este jueves, al subdirector Isaac Navarro será quien cubra el espacio como maestro del sexto año grupo B, mientras esperan que la Secretaria de Educación Pública otorgue nuevas asignaciones, y entre ellas se mande un profesor a Nuevo Progreso a esa institución escolar.