Salvan los bomberos a una niña

Bomberos de Matamoros salvan la vida de una niña atrapada en incendio en Infonavit Los Ángeles

Una intensa movilización de unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos de Matamoros se registró la tarde de este viernes, luego de que una menor quedara atrapada e inconsciente dentro de una vivienda que se incendiaba en el fraccionamiento Infonavit Los Ángeles, sobre la calle Poderes, entre Avenida Los Ángeles y Serafines.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron la casa completamente llena de humo y con llamas avanzando en distintas áreas. Sin perder tiempo, el comandante Gustavo Acuña Rangel encabezó las labores de ingreso al domicilio, realizando maniobras de búsqueda en condiciones de visibilidad casi nula.

De acuerdo con el propio Acuña Rangel, tras avanzar por el pasillo principal logró ubicar a la menor en la segunda habitación, al fondo y hacia el lado izquierdo. La niña estaba inconsciente, pero aún presentaba signos vitales, por lo que el comandante la tomó en brazos y la sacó rápidamente al exterior, donde ya esperaba personal de primeros auxilios.

"Gracias a Dios llegamos a tiempo. Entramos en cuanto fue posible, hicimos la búsqueda y logramos rescatar a la niña... Sin pensarlo dos veces, primero está el prójimo y después nosotros. Estamos para servirle a la ciudadanía, incluso si eso significa arriesgar la vida", expresó el comandante tras la operación.

La menor fue trasladada de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Su estado de salud aún no ha sido actualizado por las autoridades.

Durante la atención también fue asistida la madre de la niña, quien presentaba quemaduras en las piernas y síntomas de intoxicación por el humo. Fue estabilizada en el lugar antes de ser trasladada para valoración.

Vecinos reportaron que el fuego se propagó con rapidez y alertaron a los servicios de emergencia al ver el humo salir del inmueble. Gracias a su aviso oportuno y a la intervención inmediata de los bomberos, la situación no tuvo consecuencias fatales.

El Heroico Cuerpo de Bomberos continúan trabajando con peritos municipales para determinar las causas del incendio, mientras que se exhorta a la comunidad a revisar instalaciones eléctricas y de gas, especialmente durante la temporada invernal, cuando aumentan los incidentes de este tipo.



