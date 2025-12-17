Transportistas refuerzan las medidas de seguridad

El incremento de robos al transporte de carga en diversas zonas del país ha provocado un aumento significativo en la siniestralidad, lo que a su vez se refleja en mayores costos para las pólizas de seguro, informó Óscar Martínez Torres, empresario del ramo de seguros de autos.

¿Qué medidas están tomando las aseguradoras ante el aumento de robos?

Señaló que, de manera constante, las compañías aseguradoras reciben reportes y alertas semanales sobre zonas de alto riesgo a nivel nacional, principalmente en el centro del país, donde se advierte a los transportistas sobre horarios y tramos carreteros con mayor incidencia delictiva. “Las aseguradoras manejan estadísticas muy precisas, incluso por días y horarios. En ciertas zonas, circular entre las once de la noche y las cinco de la mañana implica deducibles más altos o limitaciones en la cobertura”, explicó.

Martínez Torres detalló que, ante este panorama, las compañías han endurecido las reglas para asegurar mercancías, imponiendo medidas como el uso obligatorio de GPS, choferes capacitados y protocolos de seguridad más estrictos. Aun así, los robos continúan generando pérdidas totales, lo que impacta directamente en los costos.

Impacto de los robos en el costo de las pólizas de seguro

Indicó que recientemente un camión cargado con grano fue localizado tras un robo, pero los daños representaron un gasto considerable para la aseguradora, contribuyendo al incremento de la siniestralidad y, en consecuencia, al encarecimiento de las pólizas. El empresario subrayó que el aumento en el precio de los seguros no obedece a un solo factor, sino a una combinación de variables como la inseguridad, el costo de la mano de obra, el precio de las refacciones —aún afectadas por rezagos de la pandemia— y los tiempos prolongados que los vehículos permanecen en talleres por falta de piezas.

“Hoy en día un vehículo puede durar dos o tres meses en reparación porque no hay refacciones disponibles. Todo eso suma al costo final del seguro”, puntualizó.

Zonas de alto riesgo para el transporte de carga en México

Finalmente, destacó que el tipo de carga también influye en el nivel de riesgo y en el precio del seguro, ya que no es lo mismo transportar granos que mercancía electrónica u otro tipo de productos de alto valor. Recordó que en años anteriores, ante escenarios críticos, incluso hubo aseguradoras que optaron por salir del mercado o dejar de asegurar ciertas cargas. “El tema es nacional y sigue siendo un reto para el sector transporte y asegurador”, concluyó.