Roban primaria

Un cuantioso robo fue reportado en la Escuela Primaria Roberto F. García, en Matamoros, donde delincuentes sustrajeron equipo tecnológico y de sonido con un valor superior a los 50 mil pesos, informó Juan Díaz Rodríguez, director del plantel.

De acuerdo con el directivo, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado martes, cuando personas desconocidas forzaron una de las puertas del inmueble sin provocar daños mayores a la infraestructura, logrando llevarse diversos artículos recientemente adquiridos para el uso escolar.

Detalles del robo en la Escuela Primaria

Entre lo robado se encuentra una computadora portátil, dos tabletas electrónicas, doce proyectores pequeños que serían instalados en cada salón de clases, dos bocinas y una consola de sonido. Díaz Rodríguez señaló que la mayoría del equipo era nuevo y contaba apenas con un par de meses de uso.

"Cada proyector tuvo un costo aproximado de mil 500 pesos, lo que representa más de 15 mil pesos; la computadora alrededor de 20 mil pesos y el equipo de sonido cerca de 15 mil pesos", detalló.

Tras el robo, se levantó el acta correspondiente y se notificó a las autoridades, aunque el director indicó que aún deberá acudir al Ministerio Público para ratificar la denuncia. Aclaró que la escuela no cuenta con sistema de videovigilancia, sin embargo, cámaras de un callejón cercano captaron imágenes de al menos tres vehículos sospechosos.

Acciones de la autoridad tras el robo

"Se observa un taxi blanco y una camioneta tipo panel que se estacionan, encienden luces y regresan en varias ocasiones, por lo que se presume que podrían estar relacionados con el robo", explicó.

El director lamentó la tardanza en la respuesta de las autoridades, ya que las unidades policiacas arribaron aproximadamente dos horas después del reporte. Vecinos del sector colaboran revisando grabaciones de cámaras particulares para apoyar en la identificación de los responsables.

Impacto en la comunidad educativa de Matamoros

Díaz Rodríguez calificó el hecho como lamentable, al destacar que en los 43 años de historia de la escuela es la primera vez que se registra un robo de esta magnitud, sumándose a los recientes atracos a planteles educativos que se han presentado en Matamoros.