Vinculan a proceso a hombre por introducir armas por puente de Matamoros

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, auto de vinculación a proceso contra Ricardo Z por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de introducción de armas, municiones y cartuchos al territorio nacional por el puente internacional de Matamoros, Tamaulipas.

Ricardo Z fue detenido en el puente internacional Puerta México, Puente Nuevo, en Matamoros, Tamaulipas, donde le aseguraron un arma larga, 288 cartuchos y un cargador. Lo asegurado y el detenido fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien realizó la formulación de imputación, aportó los elementos de ley y solicitó la vinculación a proceso.

Se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO 5, en Villa Aldama, Veracruz por los delitos antes mencionados.