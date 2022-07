Estallan contra la CFE

Arrecian los apagones, pero también las manifestaciones e inconformidad por parte de la comunidad, que el día ayer llegaron hasta las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para demandar una respuesta inmediata tras sufrir cinco días sin el servicio.

Al filo del mediodía llegaron hasta las instalaciones de la CFE que se ubican en la calle Canales, en donde pidieron hablar con los funcionarios, con la finalidad de que se les solucione el problema, derivado del desperfecto en un transformador que afectó varias colonias.

La señora María Navarrete comentó que ya fue una cuadrilla de la paraestatal a revisar la zona, argumentando que el transformador no sirve, pero no hay reporte por parte de los vecinos, por lo que no se puede realizar el cambio del mismo.

"Tenemos muchos problemas con la luz, no de ahorita, ya desde hace tiempo había apagones; pero ahora de plano se fue la luz y estamos perdiendo todos nuestros alimentos, además del intenso calor por no poder ni conectar un abanico", dijo.

Comentaron que incluso tienen personas adultas que necesitan de un cuarto fresco, además de que hay una familia que tiene un hijo con problemas de discapacidad, ellos también están sufriendo, "pero la CFE no nos da una solución inmediata".

Al ingresar a las instalaciones se les atendió y se comprometieron a buscar una pronta solución, considerando que no es el único sector que en estos momentos está teniendo padece la falta del servicio eléctrico.

LAS CONSECUENCIAS