Incendio de casa en Matamoros deja una menor lesionada

Una vivienda ubicada en la calle Poderes, entre avenida Los Ángeles y Serafines, en el fraccionamiento Infonavit Los Ángeles, fue prácticamente consumida por un incendio que movilizó a los cuerpos de emergencia.

En el interior se encontraban dos personas; una menor de edad fue localizada en un cuarto y rescatada aún con signos vitales por el comandante de Bomberos, Gustavo Acuña Rangel, debido a la grave intoxicación que presentaba. La joven fue trasladada de urgencia a un hospital local.

El comandante informó que la segunda persona logró salir por su propio pie y presentaba únicamente quemaduras en los pies. Fue ella quien alertó a los bomberos sobre la ubicación de la menor dentro de la vivienda, lo que permitió su rescate.

Elementos del cuerpo de Bomberos trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar la propagación del fuego hacia viviendas cercanas. Las autoridades realizan las indagatorias correspondientes para determinar el origen del siniestro.