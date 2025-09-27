Rehabilitan puente después de 9 años

Con una inversión aproximada de 3 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Urbano informó que ya se encuentran en marcha los trabajos de rehabilitación del puente vehicular de la avenida John F. Kennedy, una infraestructura clave para la movilidad en el sector que ha estado colapsada desde hace 9 años atrás cuando cayó un camión de valores en el lago que pasa esta infraestructura.

El titular de la dependencia, Alfonso Treviño Robles, explicó que actualmente la empresa constructora avanza en el armado de acero, cimbrado y colado de la estructura, lo que permitirá habilitar nuevamente el paso en ambos sentidos.

“El puente conecta con áreas de gran importancia, como un parque familiar, la Cruz Roja y hospitales cercanos. Por ello, es fundamental que quede terminado este mismo año”, declaró Treviño Robles.

El funcionario destacó que la obra beneficiará tanto a peatones como a automovilistas, pues se trata de una vía de comunicación muy demandada por los habitantes. Asimismo, aseguró que en las próximas semanas se comenzarán a notar avances visibles en la construcción.

“Lo importante es que la empresa ya está en campo trabajando, y el compromiso es concluir dentro de los tiempos establecidos”, añadió.

Con la rehabilitación del puente John F. Kennedy, se busca mejorar la conectividad y seguridad de los usuarios, además de reforzar la infraestructura urbana en sectores estratégicos de Matamoros.



