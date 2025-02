Empresarios y autoridades de Matamoros: Analizan impuestos

El Consejo Coordinador Empresarial se reunió con autoridades municipales con la finalidad de analizar a detalle los impuestos municipales que tendrán que pagarse en este 2025 y en los cuales tienen que ponerse al corriente en ciertos permisos.

La presidenta de la Coparmex, María Dolores Ramírez Andrade comentó que se estuvieron viendo los temas en donde se tienen que invitar a todos los socios de las cámaras a que tengan actualizado los permisos de uso de suelo y de funcionamiento, considerando que desde la administración este tema se ha venido dando.

Destacó que algunos lo dejaron inconcluso, por lo que ahora se esta trabajando en este tema, por lo que en esta reunión con las autoridades municipales se conocieron algunos aspectos que se desconocían, por lo que se estará haciendo la invitación a todos los empresarios a que se regularicen con este tema.

Recordó que estos impuestos vienen generándose desde la administración el ex gobernador Cabeza de Vaca, muchas veces había estado en el olvido o se hacía caso omiso, ya que muchos decían que no pasaba nada porque no se pedía, pero ya esta actual administración informó que es un acuerdo y un compromiso que se tiene que cumplir como ciudadanos.

Indicó que esta reunión fue positiva para saber cada uno de los procesos a seguir, además de conocer algunas iniciativas que se desconocían, por lo que se estará convocando a todo el sector empresarial a que cumplan con estos impuestos municipales y estar al corriente cumpliendo con la ley.

Ramírez Andrade agregó que se está haciendo el llamado a todos los empresarios para que cumplan con estas disposiciones, que se pongan al corriente con los impuestos municipales que se tienen que pagar en este año.