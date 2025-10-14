Avanza registro de los vehículos de plataformas

El proceso de registro de vehículos que operan bajo la plataforma Didi avanza de manera favorable en Matamoros, informó Rafael Cortés Villarreal, delegado local de Transporte Público.

El funcionario dio a conocer que hasta el momento se han registrado 905 unidades, cifra que representa un avance importante en la regularización del servicio.

"Día con día siguen viniendo los conductores a cumplir con el registro. Ha habido muy buena respuesta por parte de quienes trabajan con la plataforma Didi", destacó Cortés Villarreal.

Comentó además que, debido a la buena disposición de los choferes, los operativos de revisión se encuentran suspendidos temporalmente, aunque advirtió que estos podrían reanudarse en caso de detectarse incumplimientos.

"Los operativos se suspendieron porque los conductores han entendido que esto es un beneficio para todos; están viniendo de manera voluntaria a regularizarse", explicó.