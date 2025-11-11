Aumentan las defunciones

El Registro Civil de Matamoros atraviesa una notoria variación en su actividad durante las últimas semanas: mientras la mayoría de los trámites han disminuido, las defunciones han registrado un incremento considerable. Así lo dio a conocer la licenciada Alejandra Monzón, oficial del Registro Civil Número 4, quien explicó que este comportamiento se ha intensificado en los últimos 15 días.

¿Cuál es la situación actual en el Registro Civil?

Monzón señaló que tradicionalmente, hacia el final del año, suele presentarse una baja en trámites como registros de nacimiento, matrimonios, certificaciones y otros actos administrativos. Sin embargo, en esta ocasión la caída ha sido más marcada. "Tenemos aproximadamente unos 15 días en los que ha habido una baja en todos los actos registrales. Certificaciones y todo lo demás nos han disminuido", detalló.

¿Qué cifras se manejan en defunciones?