CURP biométrica al 100 en el 2026

La Oficialía del Registro Civil Número Uno informó que el proceso de implementación de la CURP biométrica avanza de forma gradual en el país, y se espera que para inicios de 2026 este nuevo sistema esté plenamente operativo.

¿Cuál es el objetivo de la CURP biométrica?

De acuerdo con el titular de la dependencia, Omar Masso Quintana, el procedimiento será sencillo, ya que la base de datos nacional ya cuenta con información biométrica de la mayoría de los ciudadanos, recabada en trámites como el pasaporte, la credencial de elector o la firma electrónica. El nuevo sistema permitirá que los registros civiles de cada estado trabajen en coordinación con la RENAPO y otras instituciones gubernamentales para incorporar la huella digital, el iris y la fotografía de los ciudadanos a su CURP biométrica, facilitando la identificación y reduciendo los trámites presenciales.

Masso Quintana explicó que el objetivo principal es simplificar los procesos administrativos y avanzar hacia una plataforma digital unificada, donde los usuarios ya no necesiten presentar documentos físicos como actas de nacimiento o copias certificadas, pues toda la información estará resguardada en línea.

¿Qué pasará con quienes no tienen documentos oficiales?

En el caso de las personas que aún no cuentan con documentos oficiales —como pasaporte o credencial del INE—, los registros civiles funcionarán como módulos de registro y expedición de la nueva CURP biométrica. Actualmente, el gobierno estatal se encuentra en la etapa de capacitación y adquisición de equipos necesarios para este proceso.

Señaló que los adultos mayores han mostrado inquietud ante la novedad del sistema, pero reiteró que no hay motivo de preocupación, ya que la implementación será paulatina y ordenada. Asimismo, destacó que la CURP biométrica fortalecerá la seguridad y evitará la suplantación de identidad, garantizando que cada persona cuente con un registro único e infalsificable.

¿Qué representa este avance para el sistema de identidad nacional?