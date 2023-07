Asegura secretario más seguridad en carreteras

Matamoros, Tam.- El secretario de Seguridad en Tamaulipas, Sergio Chávez García, aseguró que se estará reforzando la seguridad de las carreteras en estos días, en donde prácticamente está dando inicio el periodo vacacional.

Recordó que actualmente se cuenta con 25 estaciones fijas de seguridad, pero se está pidiendo a la Guardia Nacional y a las mismas autoridades federales su apoyo para la vigilancia de las carreteras.

"Afortunadamente no se han presentado hechos qué lamentar en las carreteras en cuestión de inseguridad, sólo fue el caso del secretario general, en donde él ya lo aclaró que fue un hecho en donde estuvo en el lugar equivocado", dijo.

"Nosotros ya sostuvimos reuniones precisamente para trabajar en la seguridad en todos los sentidos, incluyendo este periodo vacacional para que la gente se sienta segura al viajar por Tamaulipas", dijo.

"A ver, fue un incidente ayer, lamentablemente, como ya lo declaró él mismo; se vio involucrado, al parecer, en lo que fue una confrontación entre grupos delictivos", indicó.

Destacó que, afortunadamente, tanto él como el personal que le acompañaba resultaron ilesos y ya están en sus actividades normales.

"El llamado a la población es tratemos de evitar cuando detectemos a estos grupos, pues vernos inmiscuidos ante esas situaciones. Por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, a partir de ahí se están reforzando las acciones coordinadas para tratar de disminuir los riesgos que esto implica", afirmó.

Manifestó que hubo una reunión de los tres órdenes de gobierno; el señor gobernador encabezó la Mesa de Seguridad para la Reconstrucción de la Paz y posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Reynosa, donde hubo otra reunión de coordinación operativa donde se llegaron a estos acuerdos.

¿Están seguras las carreteras para viajar?

"Digo, estamos empezando un periodo de vacaciones. Por fortuna no hemos tenido, no hemos, no se ha lastimado a la ciudadanía. Sí, es cierto que ha habido inconvenientes. Este tipo de incidentes afecta a todos por la inseguridad, por la percepción. Estamos haciendo todo lo posible por reforzar nuestras capacidades a efecto de estar en las mejores condiciones para proporcionar la seguridad a todos nuestros visitantes", declaró.

Agregó que vienen las vacaciones, van a reforzar la seguridad entonces. "Sí, todas esas cuestiones, como les reitero, con los tres órdenes de gobierno vamos a ver la forma de disponer de mayores efectivos y recursos para poder aplicarlos para este periodo vacacional. ¿Cuántos elementos tenemos resguardando las carreteras actualmente?

A ver, recordemos que las carreteras son federales, estatales y, pues, ya lo que es la responsabilidad municipal. En las carreteras nosotros como Guardia Estatal disponemos de 25 estaciones seguras, cada una tiene efectivos variables que van de 16 a 20 elementos, con dos o tres unidades y con ellas el objetivo principal es respaldar la seguridad de la gente; aquellos que acuden o han acudido a estas estaciones seguras, pues se les presta todo el auxilio posible de acuerdo a los recursos disponibles".

Comentó que, ahora bien, también se platicó con la Guardia Nacional a efecto que "Tanto sus efectivos operativos como carreteras, pues, nos auxilien en esta labor".

Destacó que, independientemente de eso, en cada una de las 43 coordinaciones se lleva la seguridad recorriendo los diferentes caminos y carreteras para tratar de detectar la presencia de estos ilícitos.

Aseguró que son 25 estaciones seguras en cada una y esto se incrementa normalmente en estos periodos; vienen siendo un promedio de 600 a 750 elementos que se incrementan para la seguridad de las carreteras.

¿Habrá retenes?

"No, retenes no los tenemos previstos. Ya el puesto de control de La Coma, pues es el único que está oficialmente funcionando.

Existen, también, otros lugares donde se detecta la presencia para el rescate de migrantes y también se aprovechan estos retenes, pues para verificar las condiciones de seguridad.

Se han hecho importantes decomisos por parte de las Fuerzas Armadas, y pues vamos a seguir apoyando esta labor".