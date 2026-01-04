Aplicarán gradualmente la jornada laboral de 40 horas

La presidenta de Coparmex, María Dolores Ramírez Andrade, advirtió que el año 2026 estará marcado por importantes modificaciones derivadas de la reforma fiscal y la reforma laboral, entre ellas la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la cual se implementará de manera gradual para no afectar de forma abrupta a las empresas.

La dirigente empresarial explicó que este cambio no se aplicará de manera automática, sino que se llevará a cabo de forma paulatina, permitiendo que las empresas, especialmente aquellas que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, puedan adaptarse sin enfrentar un impacto severo en su operación.

Señaló que esta transición gradual permitirá a los centros de trabajo acostumbrarse al nuevo esquema laboral y, al mismo tiempo, prepararse para cumplir con la nueva normatividad, evitando afectaciones en la productividad y en la generación de empleos.