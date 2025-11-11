Realizarán examen diagnóstico para adultos que quieran terminar sus estudios en Matamoros

Con el objetivo de fortalecer la inclusión social, mejorar la convivencia y reconstruir el tejido comunitario, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado impulsarán en Matamoros la Quinta Jornada Estatal de Exámenes por la Paz, una estrategia que permitirá a jóvenes y adultos presentar evaluaciones diagnósticas para acreditar estudios de primaria o secundaria.

¿Qué es la Quinta Jornada Estatal de Exámenes por la Paz?

Rodrigo Rosales Castillo, coordinador de zona del ITEA, informó que esta actividad forma parte de las Jornadas por la Paz, una política pública enfocada en brindar oportunidades educativas que contribuyan a la prevención social de la violencia.

Explicó que los exámenes diagnósticos permitirán conocer si las personas cuentan con los conocimientos suficientes para obtener la acreditación inmediata del nivel solicitado, o bien, determinar en qué punto deben continuar su formación para concluirla posteriormente con apoyo de asesores y materiales gratuitos.

¿Cuándo y dónde se realizarán los exámenes?

La primera sede confirmada será el Centro de Bienestar y Paz del fraccionamiento Palmares de las Brisas, donde las evaluaciones se aplicarán el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Para la acreditación de primaria se solicitará copia del acta de nacimiento, copia de la CURP y comprobante de domicilio. En el caso de secundaria, además de esos requisitos, deberá presentarse copia del certificado de primaria. Toda la documentación deberá entregarse en fotocopia.

¿Qué servicios ofrece el ITEA?

Rosales Castillo recordó que todos los servicios del ITEA son completamente gratuitos: asesorías, materiales de estudio, exámenes y certificaciones. Además, los certificados de primaria y secundaria obtenidos mediante este proceso cuentan con plena validez oficial y permiten a los acreditados continuar su formación hacia el nivel medio superior.

"Es una oportunidad para que muchas personas regularicen sus estudios y abran la puerta a nuevas opciones laborales y educativas", destacó el coordinador.