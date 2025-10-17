Remodelan albergue para migrantes en Matamoros

El albergue del Pumarejo, ubicado en el antiguo hospital de la ciudad, cerró temporalmente sus puertas para dar inicio a un proyecto de remodelación que permitirá ofrecer mejores condiciones a las personas migrantes que ahí se albergan.

El encargado de la Casa del Migrante, José Luis Elías, explicó que la decisión se tomó en coordinación con el Gobierno Federal, la Diócesis de Matamoros y diversas organizaciones, con el propósito de rehabilitar las instalaciones del inmueble y garantizar espacios más dignos para los usuarios.

"Más allá de dejar de funcionar, se trata de una pausa para remodelar. En coordinación con el Gobierno Federal, las organizaciones y la Diócesis reubicamos a las personas en otros albergues, como la Casa del Migrante, San Juan Diego y San Francisco de Asís, en la avenida Solidaridad. El objetivo es que en poco tiempo podamos brindar mejores condiciones, con dormitorios, baños y regaderas más formales", señaló.

El proyecto de mejora contempla una inversión conjunta entre instituciones civiles y religiosas, y se prevé que las obras concluyan en un par de meses, con lo cual el albergue podrá reanudar la atención a la población migrante antes de la temporada invernal.

Durante la reubicación, alrededor de 60 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas voluntariamente a otros espacios o bien optaron por rentar viviendas en distintos puntos de la ciudad, debido a sus trabajos y actividades fijas.

"Algunos migrantes se trasladaron a la Casa del Migrante, otros a San Juan Diego o San Francisco de Asís, y algunos decidieron quedarse en renta. La idea es que nadie se quede sin techo durante este proceso", explicó Elías.

Actualmente, la Casa del Migrante continúa ofreciendo apoyo educativo a niños, niñas y adolescentes migrantes, en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado, garantizando su acceso a la educación básica.