Alistan operativos para retirar niños de cruceros

Ante la persistencia de casos en los que menores son expuestos a situaciones de riesgo en los alrededores de los puentes internacionales, el Sistema DIF Matamoros alista un operativo conjunto con la Policía Estatal y personal de la Dirección de Género para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, informó que en las últimas semanas se ha detectado un aumento en la presencia de adultos acompañados de menores pidiendo dinero en los cruces fronterizos. En muchos casos, los niños participan directamente, ya sea limpiando vidrios, disfrazados o simplemente acompañando a los adultos, quienes argumentan no tener dónde dejarlos.

“Ya acumulamos varios reportes. Sabemos que no es sólo los fines de semana; los hemos visto en sábado por la tarde y domingo, cuando hay más turismo, pero también entre semana. Algunos de los adultos insisten en llevar a los niños pese a que ya les explicamos que eso no está permitido”, señaló el funcionario.

Gutiérrez Treviño subrayó que estos actos no sólo ponen en peligro a los menores, sino que también constituyen una forma de explotación infantil. “Sabemos que los niños generan más lástima y eso puede darles más dinero, pero no es justificable. El calor, la inseguridad vial y la falta de condiciones básicas hacen que esos lugares no sean adecuados para ellos”, advirtió.

El procurador indicó que, en caso de reincidencia, el DIF procederá a resguardar a los menores en casas de asistencia, conforme a lo que marca la ley. “Ya lo dijimos con claridad: si persisten vamos a ingresar a los niños a una casa hogar. No es una amenaza, es una medida de protección”, enfatizó.

En los próximos días se implementará un operativo más riguroso con la participación de diversas dependencias, para garantizar que no se vulneren los derechos de la infancia. “Los niños tienen derecho a crecer protegidos, no a ser expuestos como herramienta de trabajo en la calle”, concluyó Gutiérrez Treviño.