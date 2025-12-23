Clausuran maquiladora

La empresa Koura fue clausurada de manera parcial por la Coordinación Estatal de Protección Civil, con el apoyo de la Unión Operativa de Protección Civil de Matamoros, luego de incurrir en omisiones graves de información y no activar su plan de respuesta a emergencias tras una explosión registrada el sábado por la noche, la cual se prolongó hasta la madrugada del domingo.

¿Qué ocurrió durante la explosión en Koura?

El comandante de Bomberos de Matamoros, Gustavo Acuña Rangel, informó que la medida se tomó debido a que la empresa negó el acceso y la información a las autoridades, pese a que ciudadanos realizaron reportes al 911 alertando sobre una explosión en las instalaciones. Explicó que el procedimiento administrativo se inició por la omisión de información, la falta de activación del plan de respuesta a emergencias y la negativa a proporcionar datos oficiales a las autoridades al momento del incidente, calificando estas acciones como graves.

Acciones de Protección Civil tras el incidente

Acuña Rangel precisó que actualmente no existe riesgo para la población, ya que la situación fue controlada por personal de ingeniería de la propia empresa; sin embargo, subrayó que el proceso administrativo continúa debido a la seriedad de las faltas cometidas. Recordó que meses atrás se llevó a cabo un simulacro binacional, debido a que una emergencia mayor en estas instalaciones podría tener alcances nacionales e internacionales, por lo que enfatizó que no debió ocultarse el plan de respuesta a emergencias.

Impacto de la clausura en la operación de Koura

En cuanto a la operación de la planta, aclaró que la clausura es parcial, ya que algunos procesos deben mantenerse bajo control y supervisión, debido a los tableros electrónicos y al manejo de sustancias químicas, los cuales no pueden detenerse de manera abrupta. Finalmente, advirtió que en caso de una contingencia mayor, la población sí habría estado en riesgo por los químicos que se manejan en la empresa, aunque reconoció que existen protocolos de ingeniería diseñados para contener este tipo de situaciones.