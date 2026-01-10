Polémica por propiedades de Julio Almanza

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) informó que existe una denuncia presentada ante la Agencia del Ministerio Público relacionada con la solicitud de entrega de pertenencias del fallecido Julio Almanza, sin embargo, aclaró que no se trata de una demanda formal ni de un hecho que constituya delito, por lo que será la autoridad correspondiente quien determine lo conducente.

Cristian Pérez, director jurídico de la Canaco, señaló que hasta el momento no existe una demanda interpuesta en contra del organismo y que únicamente se tiene conocimiento de un escrito presentado ante la institución, del cual no se tenía notificación previa. Indicó que confían en que el Ministerio Público resolverá conforme a derecho, ya que consideran que no hay elementos que configuren un ilícito.

El representante legal destacó que dentro del consejo existe respeto y aprecio hacia la señora Dalia, viuda de Julio Almanza, a quien reconocen tanto a nivel personal como institucional, subrayando que no existe intención alguna de generar confrontaciones ni de apropiarse de bienes que corresponden a la familia.

Explicó que, tras conocerse la situación, se intentó establecer comunicación directa con la viuda para dialogar y aclarar el tema, reiterando que la postura de la Canaco es no complicar el proceso y permitir que todo se resuelva por las vías legales correspondientes.

Pérez indicó que lo más adecuado es que el caso se dirima mediante un juicio sucesorio, en el que un juez determine a quién corresponden los bienes, considerando que existen cinco hijos y una esposa viuda. Añadió que, de ser requeridos, la Canaco colaborará plenamente proporcionando la información necesaria sobre cualquier bien que pudiera existir.

Enfatizó que no habrá pleitos, confrontaciones ni intención de retener pertenencias, ya que, de existir bienes que correspondan a Julio Almanza, estos deberán ser entregados a su familia conforme a la ley, reiterando que se trata de un asunto que debe resolverse con respeto y legalidad.



