Busca en Matamoros reactivar regularización de autos chocolate

El programa federal de regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como autos "chocolate", podría reactivarse de manera tentativa durante el mes de febrero, aunque con nuevas reglas de operación, informó el presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, tras sostener encuentros con autoridades estatales.

El alcalde señaló que durante una visita reciente se saludó al secretario de Finanzas del Estado, Carlos Ramírez, originario de Matamoros, con quien se analizó el impacto que ha tenido la suspensión temporal del decreto de regularización vehicular. Explicó que, aunque el programa se mantiene actualmente suspendido, existe la expectativa de que el gobierno federal determine su reapertura en las próximas semanas.

Granados Fávila destacó que los recursos obtenidos a través del Registro Público Vehicular (Repuve) han sido fundamentales para el desarrollo de obras de infraestructura vial en el municipio. Detalló que durante el año 2025, Matamoros recibió entre 25 y 26 millones de pesos derivados de este programa, los cuales fueron aplicados directamente en la mejora de calles y vialidades.

Asimismo, indicó que el gobierno municipal ya trabaja en la gestión de recursos adicionales, en coordinación con el gobierno del estado y con la autorización del gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura.

El presidente municipal expresó su confianza en que el programa de regularización de autos chocolate pueda reactivarse en 2026, lo que permitiría a Matamoros seguir recibiendo recursos importantes para atender las necesidades de movilidad urbana y beneficiar a las familias que dependen de este esquema de regularización.



