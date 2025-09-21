Siguen escuelas sin electricidad

El presidente de la Comisión de Educación en el cabildo, Héctor Díaz Sánchez, advirtió que diversas instituciones educativas en la ciudad enfrentan fallas en el suministro de energía debido a la sobrecarga en sus instalaciones eléctricas, situación que provoca constantes bajones y apagones.

El regidor explicó que muchas escuelas todavía operan con cableado y centros de carga instalados hace años, los cuales no soportan la demanda actual generada por la modernización de los planteles. El uso de aires acondicionados, equipos tecnológicos y otros aparatos incrementa de manera considerable el consumo eléctrico.

"En algunos casos, los centros de carga no tienen la capacidad suficiente, lo que genera apagones. Además, la Comisión Federal de Electricidad asigna un promedio de 35 kilovoltios por institución; cuando se rebasa ese límite, se requiere instalar una subestación, como ocurre en cualquier empresa o inmueble con alta demanda energética", explicó Díaz Sánchez.

El regidor señaló que la instalación de subestaciones corresponde a gestiones que deben realizarse a través de la Secretaría de Educación o el ITIFE (Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa). Sin embargo, reconoció que por tratarse de un tema presupuestal, las soluciones no se concretan de manera inmediata.

Ante este panorama, recomendó a los directores y responsables de las escuelas planear con anticipación la reposición o instalación de subestaciones, con un margen de uno o dos años, para evitar que los planteles sufran interrupciones constantes y no afecten el desarrollo de las clases.

Díaz Sánchez subrayó que una correcta planeación no solo garantizaría el buen funcionamiento interno de las instituciones, sino que también ayudaría a evitar sobrecargas en las colonias donde se ubican, ya que estas situaciones complican aún más la distribución de energía que realiza la CFE.