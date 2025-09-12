Falla luz en las escuelas

Al menos siete planteles de nivel básico en la ciudad han presentado fallas en el suministro de energía eléctrica, lo que ha obligado a algunos a impartir clases en línea y a otros a turnarse en aulas con aire acondicionado para soportar las altas temperaturas.

La secretaria de Educación, Cultura y Deporte de Matamoros, Yolanda Chavira Estrada, explicó que actualmente son cinco las escuelas que permanecen con dificultades, pues de las siete reportadas inicialmente, dos ya están siendo atendidas, una por parte del ITIFE y otra con apoyo del municipio.

"En tres de esas escuelas las clases se están tomando en línea, mientras que en las otras los grupos se turnan para utilizar un aula con aire acondicionado", detalló.

Chavira Estrada señaló que el principal problema radica en la capacidad insuficiente de los transformadores. "Son planteles con muchas aulas y equipos de aire acondicionado tipo minisplit, lo que provoca que la carga supere la capacidad instalada. En algunos casos, se han hecho conexiones en dos fases para evitar sobrecargar el transformador, pero aun así no ha sido suficiente", explicó.

Destacó que ya se gestionan los trabajos necesarios para normalizar el servicio en los planteles afectados, con el fin de que los estudiantes puedan retomar sus clases presenciales de manera regular y en condiciones seguras.