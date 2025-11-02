Se registra primer divorcio igualitario en Altamira

A poco más de un año de haberse casado, una pareja de mujeres en Altamira solicitó la disolución de su matrimonio, convirtiéndose en el primer divorcio igualitario registrado en la ciudad desde la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Tamaulipas, en octubre de 2022.

Blanca Silvia Borjas Loredo, titular de la Primera Oficialía del Registro Civil, informó que la decisión de la pareja marca un precedente dentro de las estadísticas de divorcios que maneja la dependencia cada mes.

"Se trata de un matrimonio igualitario que duró apenas un año. La pareja decidió concluir legalmente su unión", explicó Borjas Loredo.

Hemos tenido casos de parejas que estuvieron casadas por 40 años y hoy también se divorcian. Silvia Borjas, titular de la Primera Oficialía del Registro Civil

La funcionaria señaló que, en términos generales, la Oficialía del Registro Civil atiende un alto número de trámites relacionados con la actualización de actas de matrimonio, incluyendo divorcios.

Según datos de la dependencia, cada mes se registran entre 23 y 28 divorcios, cifra que refleja únicamente los casos formalmente disueltos.

Asimismo, destacó que los divorcios no tienen un patrón de edad específico: se registran tanto entre parejas jóvenes como entre matrimonios con décadas de convivencia.

Este primer caso de divorcio igualitario en Altamira evidencia que, al igual que en matrimonios heterosexuales, las separaciones legales pueden ocurrir en cualquier momento y etapa de la vida.