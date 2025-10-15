Sube a 27 los casos de virus de boca y pies

Un total de 27 casos del virus de manos, pies y boca se han registrado en 11 escuelas de Matamoros, entre jardines de niños, primarias y secundarias, informó Mara Castillo Marín, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en este municipio.

La funcionaria explicó que el departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria ha emitido una serie de medidas preventivas para contener la propagación del virus en los planteles donde se han identificado contagios.

"Para los estudiantes son siete días de aislamiento, y debemos desinfectar los salones de clases, además de reforzar el lavado de manos y el uso constante de gel antibacterial", señaló Castillo Marín.

Aclaró que no hay suspensión de clases en ninguno de los planteles afectados, ya que los casos detectados por escuela oscilan entre uno y tres, por lo que la situación no representa un brote alarmante.

"En estos momentos no hay motivo para suspender clases; tenemos entre uno y tres casos por escuela, y todos están siendo atendidos conforme a las indicaciones de Salud", detalló.

Castillo Marín destacó que, aunque este virus suele presentarse con mayor frecuencia en niños de preescolar y primaria, también se han confirmado dos casos en nivel secundaria, lo que muestra un ligero cambio en el comportamiento del padecimiento.

"Al principio se decía que este virus solo se presentaba en niños pequeños, sin embargo, nosotros tenemos dos casos en secundaria", puntualizó.