Exhortan a población a realizarse revisiones

En el marco del mes de octubre, dedicado a la concientización sobre el cáncer en la mujer, autoridades de la Tercera Jurisdicción Sanitaria exhortaron a la población femenina a acudir a los centros de salud para la detección oportuna de cáncer de mama y cáncer cérvicouterino.

Gilma Alcocer Cortés, titular de la Jurisdicción, subrayó que aunque las campañas de sensibilización se refuerzan durante este mes, los estudios como mastografía y Papanicolaou se realizan durante todo el año.

"Lo más importante es la prevención. Muchas veces las mujeres no acuden por iniciativa propia, por eso nuestra labor es de convencimiento. Necesitamos recordarles que al menos una vez al año deben hacerse sus estudios. Una mastografía o un Papanicolaou a tiempo pueden salvar vidas", afirmó la funcionaria.

Alcocer Cortés explicó que cuando un cáncer llega a etapa cuatro significa que ya tiene más de dos años de evolución, lo que reduce drásticamente las posibilidades de recuperación. "Es triste ver a mujeres muy jóvenes con diagnósticos avanzados, cuando pudieron detectarse a tiempo. De una etapa a otra pueden pasar solo seis meses", advirtió.

La jurisdicción sanitaria realiza campañas en empresas, fábricas y espacios comunitarios con pláticas informativas para aumentar el número de mujeres que acuden a realizarse estudios. "Las metas que nos plantean son altas, y por eso tenemos que salir a buscarlas. Pero todas debemos entender que es una obligación con nosotras mismas y con nuestras familias", dijo Alcocer.