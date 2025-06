Disminuye la influenza, se disparan ´resfriados´

Aunque los contagios por Covid-19 e influenza han registrado una notable disminución en las últimas semanas en la ciudad, los casos de enfermedades respiratorias no han desaparecido, por el contrario, los resfriados comunes van en aumento, principalmente a causa de las altas temperaturas y la exposición constante al aire acondicionado, informaron autoridades sanitarias.

La jefa de la tercera Jurisdicción Sanitaria, Gilma Alcocer Cortés, explicó que esta tendencia es esperada durante los meses de calor, cuando la población se ve expuesta a contrastes térmicos extremos entre ambientes climatizados y el calor exterior.

"La gente entra y sale constantemente de lugares muy fríos, como oficinas, tiendas o casas con aire acondicionado, al ambiente caluroso de la calle; esa variación repentina debilita las vías respiratorias y hace más probable el desarrollo de resfriados", detalló.

En Matamoros, las temperaturas han superado los 38 grados centígrados, lo que ha llevado a muchas personas a permanecer en espacios cerrados con sistemas de refrigeración. Esta práctica, aunque necesaria para evitar golpes de calor, también puede causar problemas si no se toman medidas preventivas.

Alcocer Cortés indicó que si bien los síntomas de estos resfriados no suelen ser graves —como congestión nasal, dolor de garganta y estornudos frecuentes— sí pueden representar complicaciones en personas con enfermedades crónicas, adultos mayores o niños pequeños.

"No es Covid, no es influenza, pero sí son cuadros respiratorios que requieren atención. Lo recomendable es no automedicarse y acudir al médico si los síntomas persisten más de tres días o si hay fiebre", añadió.