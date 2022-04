Prevé la Cruz Roja aumento en servicios

Sólo durante el mes de marzo se registraron más de dos mil 100 llamados de emergencias en las 16 delegaciones de la Cruz Roja en el estado, alrededor de 600 sólo en la Delegación Victoria, estadística que se encuentra dentro de lo normal; sin embargo, con la reducción de restricciones sanitarias y el aumento de aforos en los destinos turísticos se espera que se incremente el tránsito desde y a través de la entidad.

"En carretera hemos tenido lamentablemente accidentes fuertes, volcaduras, choques, con múltiples lesionados, sabemos que tiende a viajar la familia entonces son accidentes muy demandantes que a veces se requieren hasta dos o tres ambulancias; en los destinos turísticos en playa semi ahogados, ahogados, intoxicados por alimentos, todo esto que en conjunto con las demás dependencias y corporaciones vamos a estar atendiendo".

Velázquez Alcázar hizo una serie de recomendaciones para las personas que piensen salir a carretera esta temporada como lo son: Planear el viaje, considerar el tráfico carretero, respetar los límites de velocidad, no distraerse con el teléfono móvil, usar cinturón de seguridad, no manejar tomados o cansados, llevar siempre un botiquín, así como un curso de Primeros Auxilios; "lamentablemente en la última Semana Santa que tuvimos – en 2019 – hubo un aumento de casi el 25 por ciento en los servicios sobre todo en los de carretera, esperamos que no sea el caso".