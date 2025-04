Situación no mejora con las recientes lluvias: Agua, sólo para el consumo humano

Aún cuando se han presentado lluvias importantes en algunas zonas del norte del país, esto no fue suficiente como para almacenar agua en las presas y pagar la deuda que se tiene con base al Tratado de 1944 con Estados Unidos, pues sólo hay vital líquido para el consumo humano, ni para el riego ni para pagar", afirmó el presidente de la Asociación Agrícola, Rogelio García Moreno.

Destacó que para finiquitar este adeudo que se tiene hacia el vecino país tendrá que esperar, considerando que no hay suficiente agua en las presas de todo el país, mucho menos en la zona norte.

"Es cierto que hemos tenido lluvias abundantes en algunos sectores, pero el agua se desperdicia, ya que no llega a la altura de las presas y es por ello que no tenemos buenos niveles; para nosotros no existen buenas noticias, no creemos que vayamos a tener agua para el riego, pero no perdemos la fe de que lleguen lluvias al campo", dijo.

Recordó que las precipitaciones pluviales de hace algunas semanas atrás sólo cayeron en ciertas zonas, pero el campo no fue favorecido, captó muy poca humedad, sin embargo, no se pierde la esperanza que pronto lleguen las lluvias a donde en verdad se necesita.

"Hoy, no hay agua en las presas, las presas de Chihuahua no tienen agua; hoy es imposible, pero no tarda en llover", afirmó.

Indicó que en estos momentos sólo se tiene que seguir negociando y haciendo el compromiso de que se va a pagar la deuda que se tiene, considerando las condiciones en que se encuentran en estos momentos las presas.

"Nosotros, quizás, tengamos poca cosecha de sorgo, que es lo que más sembramos en las más de 500 mil hectáreas, tomando en cuenta que no ha llegado la lluvia acertada en la zona del campo, que es lo que se requiere en estos momentos al no tener suficiente agua en las presas", concluyó.