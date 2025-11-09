Alistan maquiladoras el cierre de año fiscal

La industria maquiladora de Matamoros se encuentra actualmente enfocada en el cierre del año fiscal, realizando los preparativos contables y administrativos para cumplir con sus obligaciones, así como en la elaboración de los presupuestos para 2026, informó Oscar Macario Farías García, presidente de Canacintra Matamoros. Señaló que las expectativas respecto a posibles modificaciones arancelarias mantienen en alerta al sector, especialmente por el impacto que tendrían en importaciones y exportaciones.

¿Cuál es la situación actual de la industria maquiladora?

Farías García explicó que, mientras las áreas administrativas se concentran en la planeación financiera, la operación industrial continúa con normalidad. Como parte de los trabajos de coordinación, sostuvo una reunión con el nuevo titular de la Aduana de Matamoros, donde se abordó el problema del congestionamiento vehicular en los cruces internacionales, particularmente entre las 3:00 de la tarde y las 8:00 de la noche. Mencionó que, tras una revisión, observaron que durante las mañanas —por ejemplo, a las 11:00 horas— los puertos se encuentran prácticamente despejados, por lo que se acordó iniciar un diálogo con la industria y las compañías transportistas para reorganizar horarios de embarque y mejorar la eficiencia.

El dirigente industrial hizo un llamado a las maquiladoras, transportistas y autoridades aduanales para coordinar horarios que permitan agilizar los cruces y generar ahorros significativos a mediano y largo plazo. "Estos son los diálogos importantes que debemos mantener. Si logramos distribuir mejor los horarios, se reducirá el cuello de botella y se optimizará el flujo de mercancías", señaló.

¿Qué inversiones se están realizando en Matamoros?

Respecto a la actividad industrial en la frontera, Farías aseguró que no existen señales de desaceleración. Por el contrario, continúan los proyectos de expansión y nuevas inversiones. Detalló que recientemente sostuvo una reunión con empresarios locales que recibieron a inversionistas provenientes de China, quienes presentaron planes de ampliación en Matamoros. "La disponibilidad de las empresas para seguir invirtiendo continúa de manera positiva", afirmó.

Sin embargo, expresó preocupación por la incertidumbre generada por la posible modificación de aranceles, tema que aún se encuentra en análisis a nivel federal. Aunque no se han dado a conocer detalles, reconoció que cualquier ajuste tendría repercusiones directas para la industria manufacturera instalada en la ciudad, particularmente en la adquisición de materias primas. "Desconozco la estrategia del Gobierno Federal en materia arancelaria; ojalá tomen las mejores decisiones, sobre todo considerando que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal cliente e inversionista", apuntó.

Farías García reiteró que la industria está preparada para adaptarse, pero insistió en la importancia de contar con claridad en las políticas de comercio exterior para garantizar competitividad y certidumbre en la región.