Listos comercios para el Buen Fin

Los comercios del Centro Histórico de Matamoros ya se preparan para la próxima temporada del Buen Fin y las fiestas navideñas, consideradas las más fuertes en ventas del año, informó Miguel Ángel Caballero Barajas, representante del comercio organizado de la zona peatonal.

El dirigente señaló que, aunque actualmente las ventas se mantienen en un nivel regular, existe una tendencia positiva gracias al aumento de visitantes provenientes del Valle de Texas, quienes desde la pandemia han descubierto el lado mexicano como una opción atractiva para realizar sus compras.

"Antes no se veía tanta afluencia, ahora es común ver largas filas en los puentes internacionales y doble flujo de visitantes en los comercios locales. El cliente americano sigue viniendo, incluso con la cotización actual del dólar, porque los productos mexicanos siguen siendo mucho más baratos que en el lado estadounidense", indicó.

Caballero Barajas destacó que tanto el Centro Histórico como los centros comerciales de la ciudad han logrado consolidarse como puntos de referencia comercial, reflejando un mercado local y transfronterizo cada vez más dinámico.

Asimismo, mencionó que el mercado chino que se estableció en Matamoros no ha tenido el éxito esperado, lo que consideró positivo para el comercio local, ya que fortalece la mano de obra mexicana y favorece la venta de productos nacionales de mejor calidad.