Preparan venezolanos nueva manifestación

Matamoros, Tam.

Durante este fin de semana se incremento el número de personas venezolanas que están siendo deportadas por el Puente Nuevo que conecta a la ciudad de Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas, en donde denunciaron la violación de sus derechos por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Después de la manifestación del pasado viernes en donde prevaleció cerrado el cruce internacional por más de 4 horas, el sábado y domingo siguió la llegada de esta población, ahora hombres y mujeres están siendo expulsados por las autoridades norteamericanas.

"Llevo 8 días sin bañarme, sin cepillarme, huele para que veas, quieres ver los calzones interiores, los tengo manchados, estoy acostumbrado a asearme todos los días, yo voy al baño, hago mis necesidades y me baño, aquí no, aquí puro papel, papel, los calzones los tengo amarillos, los quiere ver, te los muestro para que veas que no miento", dijo uno de los venezolanos que llegó este fin de semana a Matamoros.

Mientras que otros aprovecharon la presencia de los medios de comunicación para hacer un llamado al presidente de los Estados Unidos.

"Nos enviaron con engaños a México, le pedimos al presidente de los Estados Unidos que nos ayude, nosotros ya llevamos un mes caminando viajando aquel país, tenemos un mes sin bañarnos, pero todo fue con engaños que nos regresaron, contamos con los permisos para estar en los Estados Unidos y de pronto nos expulsan de esta manera", exclamó uno de los venezolanos deportados.

Los migrantes pidieron el respeto a los derechos humanos, ya que aseguran que fueron violados, ellos cruzaron por Juárez, allá los llevaron a una casa, les dieron cierta ropa, de ahí los llevaron a otro lugar, así durante una semana, prácticamente son presiones, el viernes nos enviaron en un avión esposados como si fuéramos criminales.

La población asegura tener todo en regla, incluso cuentan con los permisos, vacunas, ya estamos procesados y resulta que los expulsaron este pasado fin de semana.

Así mismo amenazaron con tomar de nueva cuenta el puente Nuevo Internacional y ponerse en huelga de hambre hasta que las autoridades de los Estados Unidos les responda.

No todos los migrantes se están quedando en Matamoros, algunos de ellos han sido trasladados a la ciudad de México a través del Instituto Nacional de Migración, pero algunos se están quedando en busca de una explicación por parte de las autoridades de Estados Unidos.