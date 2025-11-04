Falta de agua prende alertas

A pesar de que el abasto de agua para consumo humano se mantiene estable, la situación en las presas que abastecen a esta región continúa siendo crítica. El gerente general de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, Marco Antonio Hernández Acosta, informó que la ciudad permanece en semáforo rojo debido a los bajos niveles de almacenamiento en los principales cuerpos de agua.

Actualmente, la presa La Amistad registra apenas un 20 por ciento de su capacidad, mientras que la presa Falcón se mantiene en 11 por ciento. Sin embargo, Matamoros continúa recibiendo entre 2.5 y 3 metros cúbicos por segundo provenientes de la presa Falcón, cantidad que ha permitido sostener el suministro para la población.

"El nivel del sistema en la ciudad sigue estable, no ha disminuido gracias al flujo constante que recibimos. Con esa cantidad de agua estamos garantizando el consumo doméstico, pero la situación sigue siendo preocupante", explicó Hernández Acosta.

El titular de la JAD subrayó que las lluvias recientes no han sido suficientes ni han beneficiado directamente a las cuencas que alimentan las presas. "Las precipitaciones que se registran en Matamoros no ayudan al almacenamiento, ya que no hay manera de captarlas; las que realmente nos favorecen son las que caen hacia aguas arriba, en zonas como Nueva Ciudad Guerrero", precisó.

Hernández Acosta reiteró que, aunque el suministro para los hogares está asegurado, el panorama para el sector agrícola continúa siendo complicado. "El agua para consumo humano está garantizada, pero si no se presentan nuevas lluvias importantes, las actividades agrícolas seguirán enfrentando limitaciones severas", advirtió.

El funcionario hizo un llamado a la población a mantener el uso responsable y consciente del agua, mientras las autoridades federales y estatales monitorean la evolución de los niveles en las presas y las condiciones climáticas que podrían aliviar la actual sequía.

