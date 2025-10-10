Gasolina a la alza

Por primera vez, el precio de la gasolina Magna en Matamoros superó la barrera de los 20 pesos por litro, un hecho que no se había registrado en esta frontera.

En la mayoría de las estaciones de servicio, el combustible de tipo regular —conocido como la "verde"— se ofrece actualmente en 20.17 pesos por litro, dejando atrás el precio máximo histórico de 19.99 pesos que se mantenía en meses anteriores.

De acuerdo con información proporcionada por despachadores de distintas gasolineras, se prevé que el costo continúe incrementando de manera gradual hacia el cierre del año.

"Nos han dicho que el precio podría seguir subiendo y alcanzar hasta los 22 pesos por litro para diciembre", comentó uno de los trabajadores entrevistados.

El ajuste en el precio de la Magna refleja una tendencia al alza que se ha observado en todo el país debido a factores como el comportamiento del mercado internacional del petróleo, el tipo de cambio del dólar y la reducción en los estímulos fiscales aplicados por el Gobierno Federal.