Cierra año sin alza a precio de gasolina

El precio de la gasolina Magna concluirá el presente año y comenzará el 2026 sin variaciones significativas en esta ciudad fronteriza, de acuerdo con información proporcionada por empresarios del sector gasolinero.

Actualmente, el litro de gasolina Magna, que es la de mayor consumo entre los automovilistas, se comercializa en un rango que va de los 18.99 a los 20.17 pesos por litro, precios que se han mantenido estables en las últimas semanas.

Los empresarios señalaron que existe el compromiso de conservar estos mismos costos durante los primeros meses del 2026, lo que brinda certidumbre a los consumidores y al sector productivo de la región.

Indicaron que, hasta el momento, no hay información oficial que apunte a la eliminación del subsidio para la franja fronteriza, por lo que este apoyo continuará vigente y permitirá que el precio de la gasolina se mantenga por debajo de los 21 pesos por litro.

Explicaron que, a diferencia del interior del país, donde el precio tope de la gasolina Magna alcanza hasta los 24 pesos por litro, en la frontera norte el límite se mantiene en los 21 pesos, nivel que hasta ahora no se ha alcanzado en esta ciudad.

Finalmente, destacaron que esta estabilidad en el precio del combustible representa un alivio para la economía de los hogares y para diversas actividades comerciales y de servicios que dependen del consumo diario de gasolina.



