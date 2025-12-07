Dice Iglesia no a preposadas

El vocero de comunicación social de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Alan Camargo Muñoz, hizo un llamado a la población para vivir las posadas y celebraciones decembrinas recuperando su sentido original, especialmente en un contexto donde, por diversas dinámicas sociales y laborales, muchas familias y empresas adelantan estas festividades mediante las llamadas "preposadas".

Resaltó que, aunque la fecha oficial para el inicio de las posadas es el 16 de diciembre, hoy es común que desde días antes las personas organicen convivencias debido a compromisos laborales, viajes o reuniones familiares en otros estados. Aun así, subrayó que estas celebraciones, sean anticipadas o no, mantienen un profundo trasfondo religioso que vale la pena recordar.

Detalló que las posadas representan el peregrinar de José y María mientras buscaban un lugar adecuado para el nacimiento de Jesús. Por ello, los villancicos y letanías que se entonan durante estas reuniones tienen un significado más allá de lo musical: evocan valores como la hospitalidad, la generosidad, el acompañamiento y el apoyo a quien se encuentra en necesidad. "Las posadas nos invitan a abrir el corazón, a escuchar y a ayudar, igual que quien ofrece posada a un peregrino", señaló.

Destacó que, con el paso del tiempo, estas celebraciones han adoptado elementos festivos muy característicos de la cultura mexicana, como la tradicional "guerra de la piñata". Sin embargo, advirtió que muchos niños, e incluso jóvenes, ya desconocen el simbolismo religioso de la piñata tradicional. "Les he preguntado a algunos por qué la rompen, y muchos dicen que para sacar dulces. Está bien que sea divertida, pero hay que recordar que la piñata tiene un sentido", explicó.

Camargo Muñoz recordó que la piñata original cuenta con siete picos, cada uno de ellos representando uno de los siete pecados capitales. El acto de romperla simboliza vencer las tentaciones con la ayuda de la fe, mientras que los dulces que caen significan las bendiciones que se reciben por el esfuerzo espiritual. Señaló que hoy es común ver piñatas con forma de superhéroes o personajes de moda, lo cual no es negativo, pero sí contribuye a que se pierda parte del mensaje formativo de esta tradición.

Frente a ello, la Diócesis invita a las familias a reflexionar sobre el significado profundo de lo que celebran y a conservar aquellas prácticas que ayudan a transmitir valores a las nuevas generaciones. "No se trata de dejar de festejar o de evitar la diversión; se trata de vivir estas tradiciones con plena conciencia de su origen y del mensaje que nos dejan", expresó.

Camargo Muñoz reafirmó que la Iglesia continuará promoviendo actividades pastorales y comunitarias que ayuden a mantener vivo el espíritu navideño en su dimensión espiritual, especialmente en un tiempo donde la tecnología y el ritmo acelerado de vida pueden hacer que se pierda el sentido de estas celebraciones.