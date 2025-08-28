Playa Bagdad será escenario de documental internacional

Matamoros, Tam

La Playa Bagdad será sede de la filmación de un documental realizado por una reconocida compañía de producción cinematográfica extranjera, que busca exponer los riesgos ambientales que enfrentan comunidades costeras cercanas a plataformas de lanzamientos espaciales.

El proyecto, que arrancará en octubre en tierras tamaulipecas, contará con la participación de Conibio Global A.C., agrupación ambientalista encabezada por Elías Ibarra. La organización tendrá un papel clave para evidenciar las afectaciones provocadas por los desechos y la contaminación que dejan los despegues de cohetes en el mar.