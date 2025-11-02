Comercios piden los cobros parejos

El representante del comercio organizado en la zona peatonal del Centro Histórico de Matamoros, Miguel Ángel Caballero Barajas, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— para que se aplique un "piso parejo" en materia de cobros, permisos y regulaciones, ya que, aseguró, existen notorias diferencias en las exigencias hacia los comerciantes establecidos y aquellos que operan de manera irregular.

Caballero Barajas explicó que el principal reclamo de los empresarios formales es la disparidad en la aplicación de la ley. Mientras la mayoría de los negocios del primer cuadro de la ciudad se encuentran debidamente registrados y cumplen con todos los requerimientos fiscales y administrativos, otros comercios —particularmente ambulantes o temporales— operan sin pagar derechos ni someterse a las mismas inspecciones.

"Lo que nos preocupa es que el piso no es parejo. Mientras la gran mayoría de los comercios estamos cumpliendo con todas las normas que establecen los gobiernos federal, estatal y municipal, hay algunos giros que no pagan absolutamente nada, y aun así trabajan sin ningún problema. Toda la carga recae en quienes estamos debidamente establecidos y registrados", expresó el representante.

El líder de los comerciantes señaló que esta situación no solo genera inconformidad, sino que también desincentiva la formalidad y el cumplimiento de la ley, pues quienes están al corriente con sus permisos son los más afectados por las constantes inspecciones y cobros. "Lamentablemente siempre ha sido así: los que estamos cautivos somos los que terminamos sosteniendo toda la carga administrativa y fiscal, mientras otros operan sin control alguno", lamentó.

Caballero Barajas agregó que, en el caso particular de Matamoros, los comerciantes del Centro Histórico han resentido en los últimos meses incrementos en algunos cobros municipales por permisos y derechos, lo que se suma a los costos que deben cubrir ante el Estado y la Federación. "No estamos en contra de pagar lo justo, pero pedimos que las reglas sean iguales para todos. Si a nosotros se nos exige cumplir con todas las disposiciones, debe hacerse lo mismo con quienes ejercen el comercio informal o temporal", subrayó.

En cuanto a la dinámica comercial en la zona, reconoció que actualmente existen algunos locales cerrados, aunque aclaró que en su mayoría obedece a causas ajenas al tema de los impuestos, como reestructuraciones internas o baja afluencia temporal. "Hay tres o cuatro locales cerrados, pero por motivos distintos. Aun así, sí hay preocupación entre los comerciantes por el trato desigual en las obligaciones que nos imponen", comentó.

Finalmente, Caballero Barajas reiteró el llamado a las autoridades municipales, estatales y federales a trabajar de manera coordinada para establecer políticas justas que impulsen la competitividad sin castigar al comercio formal. "Queremos seguir contribuyendo al desarrollo económico de Matamoros, pero necesitamos condiciones equitativas. Un piso parejo para todos es lo que estamos pidiendo", concluyó.