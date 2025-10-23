Vuelca tanque con gasolina

Pipa de doble remolque sufrió el desprendimiento de uno de los vagones cargado con más de 30 mil litros de hidrocarburo, derivado del petróleo que se derramo ligeramente.

El aparatoso accidente se registró este miércoles sobre la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del entronque con la carretera federal a Zaragoza, informaron las autoridades de la Guardia Nacional y Guardia Estatal.

Trascendió que el tractocamión circulaba de norte a sur, y al llegar a la desviación que conecta con la carretera federal a Zaragoza, se le descontroló la unidad al tomar la vía de comunicación a acceso de velocidad, ocasionando que el tanque se desprendiera y volcara.

Al recostarse sobre la cinta asfáltica uno de los vagones de la pipa con más de 30 mil litros de hidrocarburo, se derramo poco derivado de los derivados del petróleo.

Posteriormente llegó una pipa de la misma empresa, realizándose las maniobras para el trasvase del hidrocarburo que trasportaba.



