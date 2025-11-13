Esperan pescadores con ansias los fríos

La llegada del nuevo frente frío genera optimismo entre los pescadores del poblado Higuerillas, en la zona de El Mezquital, quienes confían en que las condiciones climáticas impulsen la actividad pesquera tras varias semanas de baja producción.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Patricia Maya, delegada de la comunidad, explicó que el movimiento de las corrientes marinas provocado por los vientos del norte podría favorecer la presencia de especies como el camarón y el pescado, lo que representaría un respiro económico para las familias dedicadas a esta labor. "Con este frente frío esperamos que haya producción de mariscos, que se reactive la pesca. Los pescadores están confiados en que el movimiento de las corrientes y el aire nos puedan ayudar, porque si hay producto, todos ganan", señaló.

Indicó que, en los últimos meses, la captura ha sido limitada debido a las condiciones del clima, lo que ha afectado la economía local. Sin embargo, los pescadores mantienen la esperanza de que el descenso de temperatura y el cambio en el comportamiento del mar reactiven la actividad. "Ya tiene meses que muchos no han podido salir o no han tenido buena pesca. Esperamos que con estos aires se mueva tanto el camarón como el pescadito", añadió.

¿Qué acciones se están tomando?