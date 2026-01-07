Encuentran a Perla

La incertidumbre y angustia que vivió María Guadalupe, madre de Perla Gisela, reportada como desaparecida desde la tarde del lunes, concluyó la mañana de este martes luego de reencontrarse con su hija en la avenida Constituyentes, donde fue resguardada por dos ciudadanos al ser vista salir del monte en estado de crisis y llanto.

De acuerdo con la información recabada, Perla, madre de dos menores y empleada del departamento de contaduría de la empresa SIGOSA, no pudo proporcionar detalles de lo ocurrido debido al fuerte estado emocional en el que se encontraba, visiblemente desconsolada y con miedo.

Fue luego de que María Guadalupe acudiera a la empresa ubicada en el Parque Industrial para solicitar información sobre su paradero, que se logró dar con la joven. Hasta ese momento, únicamente se sabía que Perla salió de su centro laboral alrededor de las 18:30 horas del lunes, perdiéndose todo contacto con ella.

Desde esa hora, su teléfono celular enviaba directamente a buzón y, aunque en redes sociales aparecía conectada, no respondía llamadas ni mensajes, lo que incrementó la preocupación de sus familiares.

Cuando la madre se dirigía a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para interponer la denuncia correspondiente, recibió una llamada en la que le informaron que su hija había sido localizada y se encontraba bajo resguardo de dos hombres, identificados como Hernán Galván y su padre Francisco.

Ambos narraron que se dirigían a su taller mecánico cuando, al circular por la avenida Constituyentes, observaron a una mujer salir del monte llorando y con evidente temor. Sin dudarlo, se detuvieron y la subieron a la camioneta Suburban negra en la que viajaban con la intención de protegerla y localizar a su familia.

Posteriormente se colocaron bajo una cámara del C-4, a unos metros del Parque Industrial, donde permanecieron hasta la llegada de María Guadalupe, asegurándose de que Perla quedara a salvo con sus familiares.

"Uno tiene hermanas y no quiere que les pase nada", expresó Hernán Galván.

Perla fue localizada con la ropa rasgada, sin su teléfono celular y sin que su camioneta fuera encontrada en el lugar. Hasta el momento se desconocen las circunstancias de lo ocurrido, por lo que serán las autoridades quienes investiguen y determinen si fue víctima de algún delito.

"Está en crisis, no quiere que la toquen", manifestó su madre.

Finalmente, Perla fue trasladada junto con su familia a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para presentar la denuncia formal y recibir atención especializada, en espera de que las autoridades amplíen la información y se inicien las investigaciones correspondientes.



