Graban pelea de estudiantes

En redes sociales comenzaron a circular imágenes donde se observa a un joven golpeando a otro dentro de un aula de la Preparatoria UNS en esta ciudad, mientras una compañera registra la escena con su teléfono celular.

En el video, que se ha difundido ampliamente, se aprecia que no había maestros ni personal escolar presentes al momento de la agresión, lo que dejó la situación completamente fuera de control.

Usuarios en redes sociales, así como padres de familia, han expresado su preocupación ante este hecho y exigieron a las autoridades educativas intervenir de inmediato para evitar que se repitan actos de violencia dentro de los planteles escolares.

"Las aulas deben ser espacios seguros, no lugares de conflicto o intimidación", señalaron algunos comentarios en redes, donde la comunidad ha pedido sanciones y acciones preventivas.

De acuerdo con versiones preliminares, el alumno agredido habría quedado inconsciente tras los golpes, aunque hasta el momento no se ha emitido una postura oficial por parte de la institución ni de la Secretaría de Educación.

Se espera que en las próximas horas la preparatoria y las autoridades competentes den a conocer las medidas que se tomarán en torno a este lamentable incidente.



