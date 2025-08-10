Llegará planta industrial de Canadá a Matamoros

Llegará planta industrial de Canadá a MatamorosEvalúan las vías y métodos para el traslado de toda la maquinaria, considerando el puerto como punto estratégico de acceso, señala líder de Canacintra
La Cámara Nacional de la Industria de (Canacintra) en Matamoros, que encabeza Óscar Macario Farías García, reiteró la importancia de mantener la paz laboral como base para el crecimiento económico y la llegada de nuevas inversiones a la región.
Óscar Macario Farías García presidente de Canacintra.
En conferencia, Farías García explicó que la estabilidad en las relaciones obrero-patronales es “el camino para trascender” en la expansión de plantas industriales y la atracción de proyectos internacionales. Como ejemplo, reveló que un corporativo canadiense del sector de inyección de plásticos decidió trasladar una planta completa desde Quebec a Matamoros, en un movimiento que podría marcar un hito en la economía local.
La empresa, especializada en la fabricación de artículos de plástico como juguetes, ya había visitado la ciudad hace unos meses y recientemente regresó con sus directivos para afinar detalles. Actualmente, se evalúan las vías y métodos para el traslado de toda la maquinaria, considerando el puerto de Matamoros como punto estratégico de acceso. “Este tipo de inversiones generan empleo y derrama económica, pero sobre todo envían un mensaje positivo sobre la capacidad de la ciudad para recibir y desarrollar grandes proyectos”, señaló.
En contraste, el líder empresarial mencionó la reciente huelga en una maquiladora local, aclarando que la compañía no está afiliada a la cámara ni su despacho corporativo a la organización, pero admitió que preocupa el impacto mediático de este tipo de conflictos. Aseguró que el caso es aislado y obedece a negociaciones internas específicas, aunque reconoció que “pone nuevamente a Matamoros en un escenario donde algunas cosas no están correctas”.
Farías García subrayó que Canacintra trabaja coordinadamente con el gobierno y otros organismos empresariales para que las empresas cumplan con los lineamientos legales y de seguridad en todos los niveles. “Siempre hemos invitado y seguiremos invitando a la formalidad, a que las compañías tengan en regla sus documentos y operen de acuerdo con la ley. El cumplimiento es la mejor garantía para conservar la paz laboral y atraer más inversiones”, afirmó.
Con este panorama, el presidente de Canacintra aseguró que Matamoros vive una etapa de oportunidades, donde la clave será mantener la estabilidad y proyectar confianza a los inversionistas nacionales e internacionales.