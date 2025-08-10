Llegará planta industrial de Canadá a Matamoros

L a Cámara Nacional de la Industria de (Canacintra) en Matamoros, que encabeza Óscar Macario Farías García, reiteró la importancia de mantener la paz laboral como base para el crecimiento económico y la llegada de nuevas inversiones a la región.

Óscar Macario Farías García presidente de Canacintra.

En conferencia, Farías García explicó que la estabilidad en las relaciones obrero-patronales es “el camino para trascender” en la expansión de plantas industriales y la atracción de proyectos internacionales. Como ejemplo, reveló que un corporativo canadiense del sector de inyección de plásticos decidió trasladar una planta completa desde Quebec a Matamoros, en un movimiento que podría marcar un hito en la economía local.

La empresa, especializada en la fabricación de artículos de plástico como juguetes, ya había visitado la ciudad hace unos meses y recientemente regresó con sus directivos para afinar detalles. Actualmente, se evalúan las vías y métodos para el traslado de toda la maquinaria, considerando el puerto de Matamoros como punto estratégico de acceso. “Este tipo de inversiones generan empleo y derrama económica, pero sobre todo envían un mensaje positivo sobre la capacidad de la ciudad para recibir y desarrollar grandes proyectos”, señaló.

En contraste, el líder empresarial mencionó la reciente huelga en una maquiladora local, aclarando que la compañía no está afiliada a la cámara ni su despacho corporativo a la organización, pero admitió que preocupa el impacto mediático de este tipo de conflictos. Aseguró que el caso es aislado y obedece a negociaciones internas específicas, aunque reconoció que “pone nuevamente a Matamoros en un escenario donde algunas cosas no están correctas”.

Farías García subrayó que Canacintra trabaja coordinadamente con el gobierno y otros organismos empresariales para que las empresas cumplan con los lineamientos legales y de seguridad en todos los niveles. “Siempre hemos invitado y seguiremos invitando a la formalidad, a que las compañías tengan en regla sus documentos y operen de acuerdo con la ley. El cumplimiento es la mejor garantía para conservar la paz laboral y atraer más inversiones”, afirmó.

Con este panorama, el presidente de Canacintra aseguró que Matamoros vive una etapa de oportunidades, donde la clave será mantener la estabilidad y proyectar confianza a los inversionistas nacionales e internacionales.